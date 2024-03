Deisenhausen/Oberegg

06:00 Uhr

Zwischen Gut Glaserhof und Oberegger Stausee ist Wandern ein Hochgenuss

Plus Unsere Rundtour wird zu einem spannenden Streifzug durch die Heimatgeschichte. In einem Wäldchen sind wir auf den Spuren der Fugger und des Mittelalters.

Von Peter Bauer

Für Menschen, die ein Herz für Wasservögel haben, ist der Oberegger Stausee eine Art Paradies. Zahlreiche Arten machen hier Station, zu beobachten sind mitunter auch "Exoten" wie Reiherente, Tafelente, Gänsesäger oder auch Singschwäne und Kormorane. Auf unserer rund zehn Kilometer langen Wanderung verbinden wir den Stausee mit dem reizvollen Antikwerk Gut Glaserhof.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Start/Ziel: Antikwerk Gut Glaserhof . Die Koordinaten: 48.255488, 10.293948.

Gut . Die Koordinaten: 48.255488, 10.293948. Schwierigkeitsgrad: 2 von 5.

2 von 5. Anfahrt: Das Antikwerk Gut Glaserhof ist über die neu ausgebaute Staatsstraße 2019 aus Richtung Krumbach mittlerweile wieder gut erreichbar.

Das Gut ist über die neu ausgebaute 2019 aus Richtung mittlerweile wieder gut erreichbar. Streckenlänge: 9,8 Kilometer.

9,8 Kilometer. Höhenmeter: 80 Meter.

80 Meter. Belag: Meist unbefestigt, rau oder glatt. In der Regel sind wir auf guten Wald- und Feldwegen unterwegs.

Meist unbefestigt, rau oder glatt. In der Regel sind wir auf guten Wald- und Feldwegen unterwegs. Gehzeit : Etwa zweieinhalb Stunden. Mit Aufenthalten am Stausee und im Bereich des Antikwerks ist die Runde eine ideale Halbtagestour.

: Etwa zweieinhalb Stunden. Mit Aufenthalten am und im Bereich des ist die Runde eine ideale Halbtagestour. Geeignet für ... Familien mit größeren Kindern.

Familien mit größeren Kindern. Die GPS-Tourendaten: Die gibt es auf dem Portal Komoot.

Wir starten am Antikwerk und gehen nach Süden in Richtung Breitenthal. Dann schwenken wir bei der dritten Abzweigung nach links ein. Unterwegs sind wir jetzt im sogenannten Jakobsstiftungsholz. Dieses erinnert an eine bemerkenswerte historische Episode. 1554 kam Deisenhausen in den Besitz von Georg Fugger. 1679 überließ Franz Joachim Fugger den Ort den St. Jakobspfründen in Augsburg. An diese Zeit erinnert auch der Name "Augsburger Hölzle" für das Waldgebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen