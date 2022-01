Deisenhausen

18:30 Uhr

Schreckschusswaffen: Warum sich junge Männer in Deisenhausen strafbar machten

Plus In der Silvesternacht schossen sechs junge Männer in Deisenhausen aus einem Auto mit Schreckschusswaffen. Warum das strafbar ist und was die Polizei bei ihnen fand.

Von Piet Bosse

In der Silvesternacht fand im Deisenhausener Ortsteil Unterbleichen der spektakulärste Silvestereinsatz der Krumbacher Polizei statt. Sechs junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren haben aus einem Auto heraus mit Schreckpistolen geschossen. In Unterbleichen kontrollierten Polizisten nach einem Hinweis das Auto und fanden auch selbstgebaute Böller.

