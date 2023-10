Die LAZ-Jungs holen zwei Team-Titel in den Landkreis Günzburg

Der männliche Nachwuchs lässt die Leichtathleten im Landkreis Günzburg jubeln. In Krumbach geht’s jetzt querfeldein weiter.

Die männlichen Leichtathletik-Jugendlichen haben für einen Saisonhöhepunkt aus Sicht des LAZ Kreis Günzburg gesorgt. Bei den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften in Donauwörth siegten sie in den Altersklassen U16 und U20. Insgesamt waren vier LAZ-Teams am Start.

Lukas Weber hervorragend

Lukas Weber, der bereits eine Woche zuvor die schwäbischen Leichtathleten im Bayern-Vergleich vertreten hatte, zeigte erneut eine hervorragende Laufleistung. Auch Kevin Gnann sammelte mit dem Sieg über die 100 Meter und im Weitsprung wertvolle Punkte für sein Team. Ein guter Staffellauf der Niederraunauer Ulli Kraus, David Rittler, Noah Bosch und Kevin Gnann sowie die Kugelstoß-Leistungen der Jettinger Felix Deisenhofer und Lennard Authenrieth trugen für das U16-Team zu insgesamt 4521 Punkten bei.

Korbinian Hegenbart, Markus Fischer, Luis Gamperling, Peter Kraus, Jonas Pfeiffer, Adrian Zach (alle TSV Niederraunau) und Felix Schramm (TSG Thannhausen) vertraten das LAZ in der Altersklasse U20. Die Strecken von 100 bis 800 Meter, den Weit- und den Hochsprung, das Kugelstoßen, das Diskuswerfen und die Staffel meisterte das eingespielte Team ohne Probleme. Ungeschlagen kamen die Jungs aus der Region zum Titel.

Frauen holen Bronze

Auch eine Mädchen- und eine Frauenmannschaft waren in Donauwörth für das LAZ am Start. Die Mädchen der Altersklasse U16 kämpften sich durch ihre Disziplinen und wurden am Ende mit dem fünften Platz belohnt. Die Frauenmannschaft schaffte den Sprung aufs Treppchen und konnte als Drittplatzierter vier Teams hinter sich lassen.

Kreiswaldlaufmeisterschaften am 22. Oktober

Die Saison auf der Bahn ist nun beendet, aber es folgt noch ein Höhepunkt für die Laufsport-Aktiven. Der TSV Niederraunau richtet jetzt den LAZ Crosslauf aus; querfeldein geht es dabei um die Kreiswaldlaufmeisterschaften Mittel- und Nordschwaben. Gestartet wird am Sonntag, 22. Oktober, am Schulzentrum Krumbach. Ab 13 Uhr gehen die Jüngsten auf die für sie 600 Meter lange Strecke, die Langstrecke der Männer über 6000 Meter wird um 15.15 Uhr beginnen. Mitmachen können alle Laufsport-Enthusiasten unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Meldeschluss ist mit Ablauf des 19. Oktober.

Informationen zur Kreismeisterschaft gibt’s unter ladv.de oder auf der Internetseite des LAZ Kreis Günzburg (laz-guenzburg.de).