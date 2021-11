Leichtathleten des LAZ Günzburg sind ein Aushängeschild für die ganze Region

Plus Das LAZ Kreis Günzburg feiert seine erfolgreichsten Aktiven und zwei große Unterstützer. Was die Festredner sagen.

Der Tradition gemäß in zweijährigem Turnus ehrt das Leichtathletikzentrum Kreis Günzburg (LAZ) seine erfolgreichsten Aktiven. 15 meist junge Athleten standen bei der aktuellen Ehrung im Gasthof Munding in Krumbach auf der Liste des Vereinsvorsitzenden Gerhard Pfeiffer. Siege und hervorragende Platzierungen bei deutschen, bayerischen und schwäbischen Meisterschaften sind stets Grundlage für eine Auszeichnung.