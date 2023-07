Bei Unfall beim Überholen auf der B300 entsteht ein hoher Sachschaden

Bei einem Überholvorgang auf der B300 bei Ebershausen entsteht eine gefährliche Situation. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, gegen 13.45 Uhr auf der B 300 unweit von Ebershausen. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer setzte laut Polizei zum Überholen einer vor ihm befindlichen Sattelzugmaschine an. Hierbei übersah er, wie die Polizei weiter mitteilt, den entgegenkommenden Pkw, der mit einem 62-jährigen Fahrer und dessen Beifahrerin besetzt war. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, führte der 62-jährige Pkw-Fahrer eine Vollbremsung durch und wich nach rechts aus. Der 45-jährige Pkw-Fahrer, welcher seinen Überholvorgang beinahe beendet hatte, erkannte die Situation auch noch rechtzeitig und zog ebenfalls nach rechts. Beim Wiedereinscheren vor der Sattelzugmaschine kam es allerdings zur Berührung mit dem Führerhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.