Ebershausen

Ebershausen fordert Mitspracherecht beim Schul- und Sportzentrum

Plus Sportzentrum, Schwimmhalle und die Sanierung von Real- und Mittelschule in Krumbach sorgen in Ebershausen für Diskussionen.

Von Werner Glogger

Außer dem Punkt „Sonstiges“ beinhaltete die Tagesordnung für die Novembersitzung des Ebershauser Gemeinderates nur noch ein Thema. Doch das hatte es in sich. Es ging um das Schulzentrum Krumbach, die Generalsanierung der Mittelschule und Ersatzneubau des Sportzentrums.

Längere Zeit war es relativ ruhig geblieben über den weiteren Fortgang der großen Vorhaben, abgesehen von höheren Summen im Haushaltsplan der Gemeinde, die größtenteils nicht abgerufen wurden, weil es keine konkreten Pläne zur Realisierung für einen Baubeginn des neuen Sportzentrums gab. Im Herbst dieses Jahres wandte sich Landrat Dr. Hans Reichhart an die Bürgermeister der Stadt Krumbach, der Martktgemeinde Neuburg und an die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, in der er in einer Absichtserklärung den Willen des Landkreises bekräftigte, den jetzigen Schulstandort der Realschule zu erhalten. Voraussetzung hierfür wei, dass eine Priorisierung hinsichtlich einer Generalsanierung der beiden Schulhäuser erfolgt. Das hätte zur Folge, dass der Ersatzneubau des Sportzentrums zurückgestellt wird. Dazu gab es mehrere entsprechende Beschlüsse.

