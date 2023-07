Ebershausen

Ein Standort für Windkraftanlagen in Ebershausen

Zu einem Schmuckstück in der Dorfmitte ist der Vorplatz an der Kapelle in Waltenberg geworden. Franz Steidle hat die Arbeiten in Eigenregie durchgeführt.

Von der Gemeinde Ebershausen gibt es außerdem Zuschüsse für Vereine. Besonderes Lob gibt es für die Gestaltung des Vorplatzes der Kapelle in Waltenberg.

Wie in anderen Gemeinden des Landkreises muss sich auch die Gemeinde Ebershausen über die Ausweisung von Windkraftflächen Gedanken machen, nachdem bis jetzt noch keine entsprechenden Standorte eingetragen sind. Ausgangspunkt ist, dass der Landkreis Günzburg, anlehnend an das Windenergiebedarfsgesetz insgesamt 1,8 Prozent seiner Fläche für die Entstehung von Windkraftanlagen ausweisen muss. Der Regionalverband Donau-Iller ruft dazu auf, sich zu äußern, auf welchen Flächen Windkraft vorstellbar wäre, denn im Bereich des Regionalplanes Donau-Iller sind bis dato nicht ausreichend Flächen als Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen. Bürgermeister Harald Lenz wies darauf hin, sollte kein geeigneter Standort gefunden werden, könnte die Gemeinde später keinen Einfluss mehr zur Errichtung von Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet geltend machen. Mittels einer Karte, aus der geeignete Flächen, vor allem in Bezug auf die Abstandregelungen ersichtlich waren, einigte sich das Gremium mit einer Gegenstimme auf einen Standort im Süden der Gemeinde.

Winterdienst: Zusammen mit drei weiteren Gemeinden hat auch Ebershausen die Firma Jeckle, Bagger- und Dienstleistungen GmbH, Unterbleichen, mit der Durchführung des Winterdienstes in ihrem jeweiligen Gemeindegebiet beauftragt. Für eine wirtschaftliche Durchführung des Winterdienstes wird das Streusalz für die Lagerstandorte Nattenhausen, Unterbleichen und Ebershausen von der Verwaltungsgemeinschaft gekauft. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit wird das vorhandene Salz aus den Lagerbeständen (in Ebershausen ist ein Salzsilo vorhanden) von der Firma Jeckle entnommen und die verwendete Salzmenge je Gemeinde im Tagesbericht aufgeführt. Der Kostenanteil stellt die VG den beteiligten Gemeinden in Rechnung. Diese Abhandlung, auch in Anbetracht des Umsatzsteuergesetzes, ist Gegenstand einer Zweckvereinbarung, die Zustimmung fand.

„Unsere Musikanlage leistet seit 1980 bei vielen Auftritten wertvolle Dienste. Nachdem sich jetzt technische Defekte häufen, die zum Ausfall der Anlage führen, beabsichtigen wir eine Neuanschaffung“, schreibt der Musikverein in seinem Zuschussantrag. Gemäß den bestehenden Zuschussrichtlinien wird auf den Anschaffungspreis, der sich auf knapp 16.000 Euro beläuft, ein von zehn Prozent gewährt, so der Beschluss des Rates. Flutlicht Sportplatz: Im Zuge des Projektes „Austausch eines bestehenden Holzmastes durch einen neuen Flutlichtmast (Höhe 18 Meter)“ und der Absicht, die Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz vollständig auf LED umzurüsten, möchte der FC Ebershausen einen neuen Mast installieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6.076 Euro. Ohne Gegenstimme gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von ebenfalls zehn Prozent.

