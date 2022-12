Gemeinderat Ebershausen widmet neue Ortsstraße

In der Sitzung des Gemeinderates Ebershausen ging es um vertschiedene Punkte von der Rechnungsprüfung bis zur Straßenwidmung.

In der vorletzten Sitzung des Jahres des Gemeinderats Ebershausen stand der Bericht der Rechnungsprüfung für das Jahr 2021 an. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Ebershausen hatte im November unter Vorsitz von Alexandra Jäckle die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2021 stichprobenartig geprüft. Für Bemerkungen hat die Prüfung keinen Anlass gegeben. Der Prüfungsausschuss bescheinigte dem Personal der Finanzverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach eine korrekte und einwandfreie Arbeit.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlug dem Gemeinderat vor, die Jahresrechnung entsprechend den von der Verwaltung ermittelten Ergebnissen festzustellen. Nach Kenntnisnahme des Berichts wurde die Jahresrechnung der Gemeinde für das Jahr 2021 festgestellt.

Ende 2021 hatte Ebershausen keinerlei Schulden

Der Verwaltungshaushalt mit gut 1,13 Millionen Euro als auch der Vermögenshaushalt mit rund 1,.16 Millionen Euro sind ausgeglichen. Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 wurde ist auf Null. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 2021 rund 1,.52 Millionen Euro. Gleichzeitig wurden die im Haushaltsjahr 2021 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen), soweit sie nicht schon früher durch Beschluss des Gemeinderats genehmigt wurden, hiermit gemäß Gemeindeordnung nachträglich genehmigt. Die Entlastung zur Jahresrechnung 2021 wurde einstimmig erteilt.

Weiter stellte der Feuerwehrverein Ebershausen einen Antrag auf Jugendförderung. Bereits im Februar 2021 wurden vom Gemeinderat die Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung erlassen. Der Richtlinie entsprechend wird der Jugendförderbeitrag nur an Vereine mit einem überwiegend kulturellen oder sportlichen Zweck gewährt. Auf Antrag kann der Gemeinderat entscheiden, ob sonstige Vereine trotzdem gefördert werden sollen. Beim Zeltlager der Jugendfeuerwehr vom September dieses Jahres nahmen zwölf Jugendliche und zwei Übungsleiter teil. Bürgermeister Harald Lenz hob die sehr gute Jugendarbeit hervor und bedankte sich bei Jugendwart Stefan Joas. Der Feuerwehr in Ebershausen und Seifertshofen brauche es bei der großen Anzahl des Nachwuchses nicht angst und bange werden. Andere Gemeinden stünden hier vor einer weit größeren Problematik. So gewährte der Gemeinderat in Anerkennung der aktiven Jugendarbeit des Feuerwehrvereins als Unterstützung für das Zeltlager 120 Euro und einen Jugendförderbeitrag für das Jahr 2022 von 90 Euro.

Weiter wurde die "Robert-Naegele-Straße", die der Erschließung des neuen Baugebiets dient, zur Ortsstraße gewidmet. (AZ)