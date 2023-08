Ebershausen

vor 31 Min.

Theresa Müller aus Ebershausen ist neue Bayerische Goaß-Maß-Königin

Plus Auf dem Gäubodenfest in Straubing machte Theresa Müller unter fünf Kandidatinnen das Rennen. Die 21-Jährige hatte einen Bus voller Fans aus Ebershausen dabei.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Bayern hat eine neue Königin - und sie kommt aus Schwaben. Die 4. Bayerische Goaß-Maß-Königin wurde im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen im Festzelt Lechner auf dem Gäubodenvolksfest gekürt. Unter den fünf Kandidatinnen hat Theresa Müller aus Ebershausen das Rennen gemacht. Sie war im Juni in Echlishausen zur Schwäbischen Goaß-Maß-Prinzessin gewählt worden beim traditionellen Gartenfest der Blaskapelle Lyra.

Die bayerische Goaßmaßkönigin ist Theresa Müller aus Ebershausen. Sie wurde am Mittwoch auf dem Gäubodenfest in Straubing gekürt. Foto: Birgit Spiegel

Die Wahl zur Königin findet jährlich auf dem Fest in Straubing im August statt. Erstmals gab es die Wahl im Jahr 2018. In der Coronazeit kam es zu Unterbrechungen. Die Redaktion sprach mit Theresa Müller am Donnerstag, dem Tag nach der Wahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen