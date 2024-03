Das Passionssingen in Edelstetten lässt die Leute innehalten

Plus Liedgut und Musik für die Passionszeit boten die Beratungsstelle für Volksmusik aus Krumbach in der Pfarrkirche von Edelstetten dar.

Am vergangenen Sonntag lud die Beratungsstelle für Volksmusik aus Krumbach zu ihrem Passionssingen in die Pfarrkirche nach Edelstetten ein. Die rund 80 Zuhörer und Zuhörerinnen bekamen geistliches Volksliedgut zu Gehör.

Pfarrer Michael Kinzl begrüßte die Gäste in der Kirche und übergab anschließend an die Alstetter Turmbläserensemble die mit einer Allemande (Samuel Scheidt) das Passionssingen eröffneten.