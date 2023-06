Edelstetten

21:00 Uhr

Edelstetten erlebt einen gelugenen Festauftakt mit Sternmarsch und Bieranstich

"Die Instrumente hoch" für fünf Kapellen: Es war ein besonderer Moment zum Start des Bezirksmusikfests in Edelstetten.

Plus Bereits am Freitag gab es beim Bezirksmusikfest in Edelstetten einige besondere Höhepunkte. Welche Kapellen aufspielten und wie der Bieranstich mit Bürgermeister Markus Dopfer lief.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

"Schönes Wetter, ein herrlicher Platz": Bernhard Sonner, Vorsitzender des Musikvereins Edelstetten, umschrieb mit diesen Worten einen Festauftakt, wie er schöner nicht hätte sein können. Am Freitagabend gab es in Edelstetten einen rundum gelungenen Bezirksmusikfest-Auftakt. Höhepunkte waren unter anderem ein Sternmarsch, das gemeinsame Musizieren von fünf Kapellen sowie der Bieranstich durch Neuburgs Bürgermeister und Schirmherr Markus Dopfer im Festzelt. Bis Sonntag ist Edelstetten der Mittelpunkt der heimischen Blasmusik.

Der Neuburger Ortsteil blickt bekanntlich auf eine besondere Geschichte zurück, die untrennbar mit dem Namen des ungarisch-österreichischen Fürstengeschlechts Esterhazy und seines Edelstetter Schlosses verbunden ist. In einer Chronik wird berichtet, dass im Jahr 1803 Musiker im Hof des Schlosses aufspielten. Dieses Datum steht für 220 Jahre Edelstetter Musikgeschichte. 220 Jahre später bildeten Schloss und Kirche von Edelstetten eine prachtvolle Kulisse für den Auftakt des Bezirksmusikfests.

