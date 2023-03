In Edelstetten gibt es heuer einen ganz großen musikalischen Höhepunkt

Plus Welcher Ablauf für das Bezirksmusikfest im kommenden Juni geplant ist. Die Ausbildung junger Musikerinnen und Musiker wird nach wie vor intensiv praktiziert.

Ein Bezirksmusikfest ist für Blasmusikerinnen und Blasmusiker ein ganz besonderer Höhepunkt. In diesem Jahr findet es in Edelstetten statt. Wesentliche Eckpunkte wurden kürzlich auf der Versammlung des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes vorgestellt. Der 1803 gegründete Musikverein Edelstetten kann sein 220-jähriges Bestehen feiern. Gewürdigt wird dies bereits am Freitag, 21. April, ab 19 Uhr bei einem großen Festakt im Edelstetter Gasthof Bischof.

Der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Sonner, gab Einzelheiten des Programms bekannt. Beim Festakt werde es Ehrungen besonders verdienter Musikerinnen und Musiker geben. Die Wertungsspiele finden am Samstag, 29. April in der Turnhalle in Neuburg statt. Sie beginnen, wie Patrick Scheel (Vorsitzender des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes ASM) im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, um 8.30 Uhr und werden bis ca. 16 Uhr dauern. Das weitere Programm des Edelstetter Bezirksmusikfestes findet dann von Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 18. Juni statt. Am Freitag, 18.30 Uhr gibt es unter anderem einen Sternmarsch mit dem anschließenden Einzug ins Zelt, das nach Auskunft von Sonner Platz für rund 700 bis 800 Personen bieten wird. Im Zelt spielt am Freitag der Musikverein Loppenhausen. Am Samstag, 17. Juni ist ab 19 Uhr der Auftritt von „Loimsiader Brass“ und um 20 Uhr ein stimmungsvoller Partyabend mit den Ziemetshauser Musikanten vorgesehen.

Dieser Ablauf ist zum Finale des Bezirksmusikfestes geplant

Der Ablauf am Sonntag stellt sich folgendermaßen dar: 9.30 Uhr Festgottesdienst, 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Attenhausen, 14 Uhr Aufritt der Jugendkapelle Neuburg, 15.15 Uhr Showtanzgruppe des Sportvereins Edelstetten, 17.30 Uhr Gemeinschaftschor im Pfarrgarten, 18 Uhr Festzug und zum Abschluss um 19 Uhr Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertungsspiele, begleitet vom Musikverein Langenhaslach.

Wie Sonner berichtet, bereite sich der Musikverein Edelstetten bereits seit Monaten auf das große Fest vor. Anders als bei Bezirksmusikfesten in früheren Jahren kommen alle auftretenden Kapellen aus der heimischen Region. Den regionalen Akzent möchte man verstärkt setzen, betont Bezirksvorsitzender Scheel. Dem Edelstetter Verein gehören nach Auskunft von Sonner rund 150 Mitglieder an, etwa 40 Mitglieder sind aktiv. Der heimische ASM-Bezirk 11 Krumbach-Tisogau zählt 37 Kapellen und rund 2000 Mitglieder. Im vergangenen Jahr 2022 fand das Bezirksmusikfest für den südlichen Landkreis Günzburg in Attenhausen statt.

Welche Akzente in der Ausbildung gesetzt werden

Bei der kürzlich abgehaltenen Versammlung war auch die Ausbildung ein wichtiges Thema. Nach wie vor wird die Ausbildung angehender junger Musikerinnen und Musiker im Musikbezirk 11 Krumbach im Allgäu-Schwäbischen Musikbund nachhaltig praktiziert. Die Zahlen aus dem Tätigkeitsbericht von Bezirksjugendleiterin Melanie Hagspiel belegen ein eindeutiges Ergebnis. Im Jahr 2022 haben 63 Jungmusiker die "D 1-Prüfung“ und 17 Musiker die "D 2-Prüfung“ abgelegt. Mit 29 Mal die Note eins und 36 Mal die Note zwei kann sich die Leistung der Prüfungsaspiranten durchaus sehen lassen.

Wann die nächste Theorieprüfung stattfindet

Hagspiel wies auf die nächste Theorieprüfung am 1. April 2023 und die folgende Praxisprüfung am 1. Juli 2023 hin. Beginn ist jeweils um 9 Uhr in der Realschule in Krumbach. Nicht so gut gestaltete sich der Solo/Duo-Wettbewerb. "Mit nur zwei Teilnehmern konnten wir keinen echten Wettbewerb durchführen“, bedauerte Hagspiel. Mit der Anmeldung im Musikbezirk 9 Neu-Ulm bzw. im Bezirk 10 Mindelheim für den Bezirksentscheid fand man nicht nur eine Lösung, sondern hier begann eine steile Erfolgsleiter für zwei hoch motivierte Musikerinnen.

Sowohl Susanne Miller vom Musikverein Waltenhausen als auch Ida Losher vom Musikinstitut Kolb (beide Querflöte) qualifizierten sich im Bezirksentscheid mit 95 Punkten und dem daraus resultierenden "ausgezeichneten Erfolg“ zur Weiterleitung zum Bundesentscheid nach Buchloe. Trotz starker Konkurrenz lautete auch hier das Ergebnis "ausgezeichneter Erfolg“, was für beide Mädels die Teilnahme am Landesentscheid in Hammelburg berechtigte. Dort erzielte Susanne Miller 93 Punkte und Ida Losher 95 Punkte. Hagspiel wies noch auf einige Regularien bei der Anmeldung zu den Bläserprüfungen hin und weckte das Interesse zur Teilnahme an den D 3-Prüfungen. (mit pb)