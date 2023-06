Massive Sachbeschädigung an einem BMW in Edelstetten

Massiv beschädigt worden ist ein geparkter BMW in Edelstetten. Ein Unbekannter wütete auf allen Seiten des Wagens. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Sachbeschädigung aus Edelstetten meldet die Polizei. Am Samstag stellte ein 20-Jähriger sein Fahrzeug in Edelstetten in der Fürst-Esterhazy-Straße ab. Als er am Sonntagnacht gegen 2 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug an beiden Seiten und auf der Motorhaube zerkratzt wurde.

Zudem wurden die Antenne und das Wischblatt des Heckscheibenwischers abgerissen. Zeugen, die Hinweise zu einem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)