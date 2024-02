Eishockey

11:44 Uhr

Play-offs: Burgauer Eisbären stoßen Tor zum Viertelfinale weit auf

Plus Souverän gewinnt der ESV Burgau den Play-off-Auftakt gegen den Tabellenachten der Eishockey-Landesliga. Die Offensive der Eisbären ist erneut nicht zu stoppen.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Eisbären schlugen den Achten der Eishockey-Landesliga Gruppe B, den VER Selb, mit 6:3 (1:0/3:3/2:0). Damit fehlt den Eisbären nur noch ein Sieg, um das Viertelfinale klarzumachen. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in Selb an. Bei einer Niederlage hätten die Markgräfler dann am Sonntag auf eigenem Eis die Chance, mit einem Sieg in der Best-of-three-Serie unter die letzten Acht einzuziehen.

Stammtorwart Philipp Schnierstein verletzt sich im Training

Allerdings wollen die Burgauer den Sprung ins Viertelfinale schon in Oberfranken eintüten. Ob Stammtorwart Philipp Schnierstein wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist fraglich. Der Goalie verletzte sich bei einer Trainingseinheit unter der Woche und konnte am Sonntag nicht eingesetzt werden. Für Schnierstein rückte Benedict Schaller ins Burgauer Gehäuse. Neben Schaller und dem zweiten Torhüter Roman Jourkov konnte Trainer Erwin Halusa auf 18 Feldspieler zurückgreifen.

