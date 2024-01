Ellzee

vor 20 Min.

An gefährlicher Kreuzung in Ellzee krachte es

Die Kreuzung GZ1 zur B16 und Bahnhofstraße in Ellzee gilt als Unfallschwerpunkt. Am Samstag krachte es dort wieder

Am Samstagmittag übersah ein Autofahrer in Ellzee an der B16 ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Beim Zusammenstoß beider Wagen entstand Blechschaden.

Am Samstagmittag wollte ein 37-Jähriger mit seinem Auto die B16 auf der Bahnhofstraße in Ellzee überqueren. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei den Pkw eines 35-Jährigen, der die B16 geradeaus befuhr. Der 35-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe, die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden und die Straße war für einige Zeit nicht befahrbar. Hierbei übernahm die Freiwillige Feuerwehr Ellzee die Verkehrsregelung. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand, aber den 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld, außerdem erhält er einen Punkt in Flensburg in der Verkehrssünderkartei. (AZ)

