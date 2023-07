Autofahrer nimmt Radler in Ellzee die Vorfahrt — dieser stürzt

Ein junger Autofahrer hat an einer abknickenden Vorfahrtsstraße einem Radler die Vorfahrt genommen. Der bremste zwar scharf, stürzte aber.

Von einem Unfall mit einem Radfahrer berichte die Günzburger Polizei aus Ellzee. Demnach nahm am Freitagabend ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer an einer abknickenden Vorfahrtsstraße in Ellzee mit seinem Pkw einem 70-jährigen Radfahrer die Vorfahrt. Durch starkes Abbremsen konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Jedoch stürzte er aufgrund des Ausweichmanövers und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro., so die Polizei (AZ)