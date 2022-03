Totes Reh nach Unfall bei Ellzee ist verschwunden

Zwischen Ellzee und Behlingen wurde ein Reh bei einem Unfall getötet. Offenbar hat ein Unbekannter das tote Tier mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße GZ 1 zwischen Ellzee und Behlingen, auf Höhe des Bahnhofs Ellzee, zu einem Wildunfall. Eine Pkw-Fahrerin war mit einem Reh zusammengestoßen, welches die Fahrbahn überquerte. Das Reh wurde dabei getötet, heißt es in der Mitteilung der Polizei. An dem Pkw der Dame entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Nachdem das Reh von der Fahrbahn entfernt worden war, setzte die Pkw-Fahrerin, die den Unfall der Polizei mitteilte, ihre Fahrt fort.

Totes Reh bei Ellzee wurde wohl von unbekannter Person mitgenommen

Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Dieser konnte das Reh jedoch an der Unfallstelle nicht mehr auffinden. Es ist somit davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter das tote Reh unberechtigt mitgenommen hat. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)