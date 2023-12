Ellzee

vor 52 Min.

Der Breitbandausbau in Ellzee kommt voran

Plus Was die Gemeinde Ellzee beschäftigt und wo Bürgermeisterin Gabriela Schmucker im kommenden Jahr Schwerpunkte sieht.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Das Miteinander, das war es, was Ellzees Bürgermeisterin Gabriela Schmucker in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres betonte. Auch wenn man nicht immer einer Meinung sei, "am Ende kommen wir zusammen zum Vorteil der Gemeinde", sagte sie vor dem Gremium. Was daraus so alles konkret erwachsen ist, auf das hielt die Rednerin noch einmal Rückschau.

Beim Breitbandausbau "sind wir einen großen Schritt weiter", erklärte Gabriela Schmucker, und erinnerte daran, dass man sich zu Jahresbeginn noch gefragt habe, was man machen könne. Sie verwies auf den Zuschuss, den die Gemeinde bekommen habe. "Wir bleiben am Ball", betonte sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen