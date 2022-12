Ellzee

vor 49 Min.

Karl Schlosser ist jetzt Ellzeer Altbürgermeister

Plus In einer Feierstunde wurde Karl Schlosser besonders geehrt. Er hat sich 18 Jahre an der Spitze der Gemeinde um Ellzees Belange gekümmert.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Eigentlich war die Ehrung schon im Juni 2020 vorgesehen. Eigentlich. Doch die Corona-Pandemie hat die offizielle Ernennung von Karl Schlosser zum Altbürgermeister der Gemeinde Ellzee hinausgezögert. Das holten seine Nachfolgerin Gabriela Schmucker und der Gemeinderat jetzt bei der Weihnachtsfeier des Gremiums nach. „Er hat sich auf besondere Weise verdient gemacht“, sagte die Bürgermeisterin.

