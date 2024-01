Unfall: Junge Frau fährt in Hausen unachtsam aus Hof

Weil sie ein Fahrzeug auf der Straße übersehen hatte, als sie aus einem Hof fahren wollte, verursachte eine junge Frau einen Unfall in Hausen.

Am frühen Freitagabend kam es in Hausen, einem Ortsteil von Ellzee zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 16-Jährige mit ihrem dreirädrigen Fahrzeug aus einer Hofeinfahrt aus und übersah dabei einen von links kommenden Pkw. Die 23-jährige Pkw-Führerin kam infolge des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab und ihr Wagen kollidierte dann mit einer Hausfassade. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und es entstanden nach Angaben der Polizei ungefähr 11.000 Euro Sachschaden. Die Polizeistreife wurde bei den Verkehrsmaßnahmen durch die Feuerwehren aus Waldstetten und Hausen unterstützt. (AZ)