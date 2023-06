Fußball

Der SV Neuburg/Kammel vergibt eine Riesen-Chance

Plus Zum 100. Geburtstag des Vereins wollen die Kicker des SV Neuburg/Kammel den Kreisliga-Aufstieg beisteuern. Stattdessen setzt es eine ganz bittere Niederlage.

Von Jan Kubica

Im Angesicht des Scheiterns geht Sportdirektor Sebastian Keder von Spieler zu Spieler, tröstet, trocknet Tränen und sagt zu jedem einzelnen Akteur: „Jetzt gilt’s. Jetzt müssen wir zusammenhalten.“ Es ist ein schönes Bild – und doch so erbarmungslos traurig aus Sicht der Fußballer, die das aktuell anstehende Fest zum 100. Geburtstag des SV Neuburg/Kammel so gerne mit dem Aufstieg in die Kreisliga garniert hätten. Stattdessen bejubeln in diesen Momenten die Kicker des TSV Ebermergen auf dem Platz des SV Holzheim/ Dillingen den Aufstieg. 3:1 (1:0) haben sie das Duell zweier Kreisklasse-Vizemeister vor 954 Zuschauenden gewonnen, wobei das entscheidende 2:1 in der ersten Minute der Verlängerung gefallen ist.

Ein Treffer mitten ins Herz

Es war ein Treffer mitten ins Herz der Neuburger. Und er hätte so niemals passieren dürfen. Beim Klärungsversuch köpfte ein Spieler den anderen an, die Kugel landete bei Torsten König und der netzte vom Fünfmetereck aus ein. Keder haderte, selbst den Tränen nahe: „Dass man dann so bestraft wird, in so einem Spiel, ist furchtbar bitter. Unfassbar, es tut so weh.“

