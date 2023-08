Der TSV Ziemetshausen steht im Kreispokal-Halbfinale

Plus Ein starkes Türkiyemspor-Team muss sich im Kreispokal-Viertelfinale dem TSV Ziemetshausen 2:5 geschlagen geben. Jetzt kommt es zum Duell zweier Kreisligisten.

Der TSV Ziemetshausen steht im Halbfinale des Totopokals im Fußball-Kreis Donau. Das Team von Trainer Sven Müller siegte beim A-Klassisten Türkiyemspor Krumbach vor 250 Zuschauenden 5:2 (2:2). Der Spielpartner für das Halbfinale steht bereits fest - und es dürfte ein sehenswertes Kräftemessen werden.

Ziemetshausens Gegner und auch Gastgeber im Halbfinale ist der TSV Offingen, der sein Viertelfinale kampflos gewann, weil der vorgesehene Kontrahent FC GW Ichenhausen keine wettbewerbsfähige Mannschaft stellen konnte.