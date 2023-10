Ein schwarzer Tag für den SV Wattenweiler und die SG Burgau/Mönstetten

Plus Wie die Trainer der Bezirksoberliga-Fußballerinnen im Landkreis Günzburg die jüngsten Auswärtsniederlagen erklären.

Einen rabenschwarzen Tag erwischt haben die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen. Für die SG Burgau/Mönstetten endete nach zuletzt drei Siegen in Folge der Aufwärtstrend in Form einer 2:4-Niederlage beim TSV Schwaben Augsburg und Schlusslicht SV Wattenweiler handelte sich mit dem 0:3 beim FSV Wehringen bereits die siebte Saisonniederlage ein.

Bereits nach drei Minuten hatten die Gastgeberinnen nach einem Eckball die erste Chance, doch dann kam Wattenweiler immer besser ins Spiel. Nach einem schönen Spielzug bediente Franzi Greiner mit einem Querpass Jana Müller, doch deren Schuss strich knapp übers Tor. Die verbleibende Zeit vor der Pause hatte der SV mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Besser machte es der FSV, indem er nach einem Fehlpass des SV beim Spielaufbau zu seiner ersten richtigen Chance kam und sie durch Stephanie Reiner auch zur Pausen-Führung nutzte (45.).