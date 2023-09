Fußball

Trainer Sven Müller tritt beim Kreisligisten TSV Ziemetshausen zurück

Nah an den Spielern: Trainer Sven Müller beglückwünscht Norbert Maier zu einem Erfolg des hier noch in der Bezirksliga spielenden TSV Ziemetshausen. Nun trat der Coach zurück.

Plus Ex-Profi Sven Müller ist nicht länger Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Ziemetshausen. Der Spartenchef ist überrascht. Und der Nachfolger ist schon da.

Sven Müller ist nicht mehr Trainer von Fußball-Kreisligist TSV Ziemetshausen. „Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und es hat sich sehr gut angefühlt“, berichtete der 43-Jährige gegenüber unserer Redaktion.

Klassenerhalt und Abstieg

Müller übernahm den TSV in der Bezirksliga fünf Spieltage vor Ende der Saison 21/22 und führte das Team auf einen Relegationsplatz. Nach einem Marathon von vier Entscheidungsspielen stand am Ende dann der Klassenerhalt. In der Saison 22/23 musste das Team allerdings den Abstieg in die Kreisliga hinnehmen. Am Ende der Spielzeit fehlte dem TSV nur ein Punkt zur erneuten Teilnahme an der Relegation.

