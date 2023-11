Fußball

Warum es für die Fußballer im Landkreis Günzburg keine generelle Spielabsage gibt

Plus In der Kreisliga West ist für 25./26. November ein kompletter Spieltag angesetzt . Alle ahnen, dass der so nicht stattfinden wird. Besteht Handlungsbedarf?

Von Uli Anhofer

Zuletzt sind in Schwaben zahlreiche Fußballspiele dem schlechten Wetter und den damit verbundenen widrigen Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Schon Mitte der aktuellen Woche prognostizierten die Meteorologen für das letzte November-Wochenende 2023 Regen und Schneefall für unsere Region. Die Platzverhältnisse wurden durch den Niederschlag der vergangenen Tage noch verschlechtert. Die Spiele in den Amateurligen bleiben trotzdem auf dem Spielplan – bis zum letzten Drücker. Der heimische Spielleiter Fatih Kayan erläutert: „Eine generelle Absage der Spiele kommt nur in Frage, wenn Unwetterwarnungen ausgesprochen werden. Und das ist nicht der Fall.“

Fatih Kayan ist zart zuversichtlich

Am vergangenen Wochenende seien in jenen Ligen, die Kayan betreut, etwa die Hälfte der Spiele ausgefallen: „Die andere Hälfte wurde aber ausgetragen und ich denke, dass auch am aktuellen Wochenende einige Partien gespielt werden können.“

