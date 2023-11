Der TSV Niederraunau will sich in der Landesliga oben festsetzen

Der Handball-Landesligist TSV Niederraunau weiß aus Erfahrung, wie eng es in der Spielgruppe zugehen kann. Ein Coup bei einem Aufsteiger wäre richtungweisend.

Ein richtungweisendes Auswärtsspiel haben die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau vor der Brust. Die Frauen des Vereins wollen unterdessen ihre Erfolgsgeschichte in der Bezirksoberliga vor eigenem Anhang fortsetzen.

Unterpfaffenhofen/Germering hat den Betriebsunfall repariert

Der SC Unterpfaffenhofen/ Germering hat den sportlichen Betriebsunfall namens Abstieg in die Bezirksoberliga Alpenvorland auf schnellstem Weg repariert und stieg nach 20 Siegen aus 20 Spielen in der Saison 22/23 wieder in die Landesliga auf. Dort allerdings fand die Erfolgsstory ein jähes Ende – und nun wollen die Mittelschwaben dafür sorgen, dass es genau dabei bleibt. Anspiel ist am Samstag, 18. November, um 17.30 Uhr.

Für die Gäste um Trainer Markus Waldmann läuft es insgesamt zufriedenstellend, zuletzt mit drei Siegen in Folge sogar sehr gut. Mit nun 8:6 Punkten ist der Tabellensechste zwar nur zwei Punkte vom aktuellen Zweiten entfernt, allerdings sieht es nach unten genauso aus. Um den Abstand zu den möglich Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern und nicht nach unten zu rutschen, ist die anstehende Partie enorm wichtig.

Erst ein Sieg

Der SCUG steht derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz und konnte bisher nur einen Sieg einfahren. Das Auftaktprogramm war allerdings nicht einfach. Und dennoch konnte der Aufsteiger gegen Dietmannsried und Ismaning jeweils einen Punkt holen. Knappe Niederlagen gegen Anzing und Friedberg zeigen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist und man sie auf keinen Fall unterschätzen darf.

Weiter fegt die Krankheitswelle durch die Raunauer Mannschaft. Ob alle Spieler rechtzeitig fit werden, ist ungewiss. In jedem Fall aber wollen die Raunauer Jungs den Schwung aus den jüngsten Partien mitnehmen und in Unterpfaffenhofen gewinnen. Top-Werfer Moritz Kornegger bekräftigt: „Wir wollen uns in der oberen Hälfte der Tabelle festsetzen. Dazu müssen wir alles geben und einen Sieg in Unterpfaffenhofen holen.“

Frauen des TSV Niederraunau grüßen von der Tabellenspitze

Ebenfalls am Samstag erwarten die Handballerinnen des TSV Niederraunau den TSV Haunstetten III. Anwurf im Schulzentrum in Krumbach ist um 19 Uhr.

Für die Gastgeberinnen heißt das Ziel, nach sechs Siegen hintereinander die weiße Weste zu behalten. Jeder Zähler ist für die Endabrechnung entscheidend; aktuell sind die Frauen aus Mittelschwaben im Titel-Fernduell hart bedrängt vom Kissinger SC und auch vom Landkreis-Rivalen VfL Günzburg. Nach dem zuletzt erreichten 36:15 in Meitingen wollen die Niederraunauer Mädels an die dort gezeigte Leistung anknüpfen. Gelingt das, könnten die zwei Punkte im Schulzentrum bleiben. (AZ)