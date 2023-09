Diese Landesliga ist reizvoll und gefährlich für den TSV Niederraunau

Mit viel Teamgeist und einem neuen Trainer startet der TSV Niederraunau in die Handball-Landesliga. Die Konkurrenz dürfte spielerisch stärker sein als zuvor.

Der Name ist geblieben. Und doch ist es eine völlig neue Handball-Landesliga Süd, in die der TSV Niederraunau nun startet. Je ein Drittel Aufsteiger von der Bezirksebene, Absteiger aus der Bayernliga und Drinbleiber aus der zurückliegenden Runde ergeben eine explosive Zwölfer-Mischung, die Vorfreude weckt. Dazu passt, dass beim TSV jetzt ein neuer Trainer das Sagen hat.

Markus Waldmann zum dritten Mal TSV-Trainer

Chefcoach Markus Waldmann sieht die Mannschaft nach der wochenlangen, schweißtreibenden Sommer-Vorbereitung „gut aufgestellt“ – und das trotz der Abgänge von Motivator, Mannschaftsführer und Abwehrspezialist Christoph Schäfer, Torjäger Florian Rothermel und Rückraumtalent Gabriel Scholz. Unterstützt fühlt er sich im Vorfeld der insgesamt dritten Spielzeit, die er nun in der sportlichen Verantwortung beim TSV steht, durch exzellentes Teamwork. In der Vorbereitung hat der Coach jedenfalls keine Möglichkeit ausgelassen, die enge und nach seinen Angaben hervorragend funktionierende Zusammenarbeit mit Mathias Waldmann (Atrhletik- und Co-Trainer) und Armin Hessheimer (Torwarttrainer) sowie mit Betreuerin Daniela Schiefele zu betonen. „Hier zeigt sich wie auch in der Mannschaft eine starke Geschlossenheit und Vereinsverbundenheit“, formuliert er wenige Tage vor Saisonbeginn.

Zu den Urtugenden im Niederraunauer Handball zählt seit jeher und in ausschließlich positiver Wertschätzung die Konzentration auf den Faktor Dorfverein. Der erfahrene Chefcoach sagt dazu: „Unser Fokus liegt auf der Bildung einer schlagkräftigen Truppe aus Niederraunauer Spielern. Basis dafür ist unsere hervorragende Jugendarbeit.“ Insgesamt bleibe der TSV auch im Sommer 2023 bei seiner Linie, alle Kräfte zu bündeln und jedem Spieler, der ernsthaft den Weg in den Landesliga-Kader sucht, eine Chance zu geben.

Namentlich erwähnt Markus Waldmann hier seinen unmittelbaren Vorgänger im Trainer-Amt, der verletzungsbedingt eine ganze Saison lang zuschauen musste, vor Rundenbeginn 22/23 wie eine Notlösung im Traineramt gewirkt hatte und dann seine Sache so gut gemacht hat, dass die Mannschaft zwar knapp, letztlich aber überzeugend zum Klassenerhalt kam. Seine Genesung macht übrigens Fortschritte, womöglich kann Johannes Rosenberger zur Rückrunde seine aktive Laufbahn fortsetzen.

Routiniers kümmern sich um die Jugendlichen

Mit der Trainingsbeteiligung und der Stimmung sei das Trainerteam sehr zufrieden, versichert Waldmann. Alle arbeiteten zusammen, um fit für die Runde zu werden. Lobend erwähnt der Coach hier die beiden neuen Mannschaftsführer: „Björn Egger und Oliver Blösch gehen als Vorbilder in jedem Training voran und geben ihre Begeisterung an die Mitspieler weiter.“ Wohlwollend hat er beobachtet, wie intensiv sich die Routiniers um die Aufrücker aus dem Jugendbereich kümmern. Nach drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche sowie insgesamt sieben Vorbereitungsspielen sieht Waldmann die Raunauer Jungs nun eingespielt und optimal vorbereitet. „Deshalb gehe ich zwar mit großen Respekt, aber auf jeden Fall optimistisch in die Saison 23/24“, sagt er selbstbewusst.

Alle Beteiligten wissen natürlich, dass es erneut zuvorderst darum geht, drinzubleiben. Die Zusammenstellung der Liga ist aus Sicht der Niederraunauer sehr reizvoll und gefährlich zugleich. Markus Waldmann ist sicher, dass das spielerische Niveau im Vergleich zur Vorsaison enorm verbessert sein wird.

Vor allem aufgrund der von ihm stark eingeschätzten Absteiger nennt der TSV-Trainer das Unternehmen Klassenerhalt eine echte Herausforderung. Mit den Mannschaften TSV Friedberg und TSV Haunstetten spielen plötzlich langjährige Bayernligisten eine Etage tiefer. Weitere Absteiger sind die alten Bekannten TSV Ismaning und SV Anzing. Letztere sieht der Niederraunauer Coach als Aufstiegsfavorit Nummer eins. „Die Anzinger holten in der vergangenen Saison 32 Punkte und stiegen trotzdem ab. Zudem ist die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben“, sagt er.

Der FC Bayern München mischt mit

Auch die Aufsteiger bringen seiner Einschätzung zufolge sehr viel Potenzial mit. Unter den Neulingen befindet sich einer der größten Namen überhaupt im deutschen Mannschaftssport: Der FC Bayern München kam als turmhoch überlegener und eine komplette Spielzeit ungeschlagener Meister der Bezirksoberliga Oberbayern nach oben. Noch beeindruckender schnitt der SC Unterpfaffenhofen-Germering ab, der in der Bezirksoberliga Alpenvorland makellose 40:0 Punkte sammelte. Der TSV Schwabmünchen hat sich mit mehreren Neuzugängen verstärkt und der ASV Dachau ist traditionell sehr heimstark.

Bleiben die „alten Bekannten“, die teilweise für viel Derbystimmung sorgen werden. Alte Geschichten kommen da jedes Mal aufs Neue ins Spiel. Für die Duelle mit der HSG Dietmannsried-Altusried gilt das, womöglich noch mehr für Spiele gegen den TSV Ottobeuren. Auch die Strecke zum TSV Herrsching kennen die Mittelschwaben schon gut.

Sie wären froh, wenn sie nervenschonender über die Runde kämen als in der vergangenen, wirklich turbulenten Saison. Selbst die erfahrensten Handballer im Verein konnten sich nicht an eine derart ungünstige Kombination aus Verletzungen, internen Reibereien und knallharter Abstiegsregelung erinnern. Umso bemerkenswerter war, wie gut die junge Mannschaft die Herausforderungen meisterte. Es spricht für die Raunauer Seele, dass in der Rückschau nie die Leistungen Einzelner hervorgehoben wurden. Wohl aber unterstreicht Markus Waldmann die persönliche Entwicklung vieler Spieler – und die kühlen Köpfe, die sie bewahrten, als es darauf ankam.

Das erste Spiel

Der TSV Niederraunau startet mit dem Derby beim TSV Friedberg in die Landesliga-Runde 23/24. Anwurf am Samstag, 16. September, ist um 20 Uhr. (AZ)