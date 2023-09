Kapitän des TSV Niederraunau: "Ich möchte in die Top fünf kommen“

Björn Egger ist neuer Kapitän des TSV Niederraunau. Vor dem Saisonstart der Handball-Landesliga versprüht er Optimismus - auch, weil die Vorbereitung gut lief.

Es ist so weit, die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau starten in die Saison 23/24. Zum Auftakt treten die Raunauer Jungs bei Bayernliga-Absteiger TSV Friedberg ran. Wie lief denn die Vorbereitung, Herr Egger? Immerhin ist das zurückliegende Spieljahr bei den Fans in Mittelschwaben als einigermaßen turbulent in Erinnerung geblieben.

Björn Egger: Also im Vergleich zum Spätsommer 2022 lief es diesmal tatsächlich hervorragend. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut und auch die Intensität hat gepasst.

Keine große Umstellung

Zur neuen Saison gibt es einen neuen Trainer, einen neuen Co-Trainer – und Sie selbst sind neuer Kapitän. Könnte man da von einem weiteren Umbruch beim TSV Niederraunau sprechen?

Egger: Würde ich jetzt so nicht sagen, da Markus Waldmann schon einen Großteil der Mannschaft in der Jugend trainiert hat. Und Mathias Waldmann hatte ja vergangene Runde schon eine ähnliche Rolle. Für mich persönlich ist es keine allzu große Umstellung, da ich die Jahre davor schon Kapitänsstellvertreter hinter Christoph Schäfer gewesen war.

Wie schätzen Sie die Ausgangslage Ihrer Mannschaft ein?

Egger: Knackig!

Friedberg ist schwer einzuschätzen

Und dann geht’s gleich nach Friedberg. Was erwarten Sie von der Partie, wie schätzen Sie den Gegner ein – und was macht das Derby so besonders?

Egger: Absteiger sind immer schwierig einzuschätzen. Wir wissen nur, dass die Friedberger einige Neuzugänge zu vermelden hatten. Wir können mit einem starken Gegner rechnen. Und besonders macht das Spiel, dass wir gegen unseren Ex-Coach Udo Mensch spielen, was natürlich noch mehr reizt, die zwei Punkte zu holen.

Gleich in den ersten Begegnungen der Runde stehen einige Herausforderungen vor der Tür. Wie geht die Mannschaft damit um?

Egger: Ich denke mal, ein positiver Start in Friedberg ist wichtig, damit man direkt Selbstvertrauen tanken kann. Gegen Dietmannsried/Altusried spielen wir in heimischer Halle erfahrungsgemäß immer gut und danach steht ja auch schon das hitzige Derby gegen Ottobeuren an. Da muss ich nicht viel dazu sagen.

Was ist denn das Saisonziel des TSV Niederraunau?

Egger: Ich möchte in die Top fünf der Liga kommen. Interview: AZ

Das Spiel

Anpfiff zur Landesliga-Begegnung TSV Friedberg - TSV Niederraunau ist am Samstag, 16. September 2023, um 20 Uhr.