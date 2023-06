Edelstetten setzt ein beeindruckendes Zeichen für die Blasmusik

Plus Die Blasmusik hat mit Blick auf die Corona-Krise keine leichten Zeiten hinter sich. Auch darum sind Höhepunkte wie jetzt in Edelstetten so wichtig.

Der Glanz der Instrumente im Sonnenlicht, prachtvolle Trachten: Dieser Anblick kann bei Bezirksmusikfesten - wenn das Wetter mitspielt - ein ganz besonderer sein. Bei bestem Wetter gab es am Wochenende in Edelstetten viele dieser Höhepunkte. Eindrucksvoll wurde spürbar, welch eine besondere Rolle die Blasmusik in unserer Region spielt.

Sie lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Dieses Engagement ist in einer nicht unerheblichen Weise gefordert bei der Organisation eines Bezirksmusikfests. Oft sind es kleinere Vereine, die da eine gewaltige Aufgabe übernehmen und die sie über viele Monate hinweg fordert. Der Musikverein Edelstetten hat diese Aufgabe auf eine beeindruckende Weise gemeistert.

