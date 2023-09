Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer muss Kitaplätze zur Chefsache machen

Plus Etwa 100 Kitaplätze fehlen in Krumbach. Die Stadt hat versäumt, den Bedarf rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Ein Kommentar.

Der Kindergartenplatzmangel in Krumbach ist ein ernst zu nehmendes Problem. Viel zu viele Familien sind betroffen. Es wurde versäumt, den Bedarf rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Etwa 100 Kitaplätze fehlen in einer nur 14.000 Einwohner großen Stadt. Der Missstand wirft ein schlechtes Bild auf Krumbach und ist längst Gesprächsthema im Landkreis Günzburg.

Bürgerinnen und Bürger verlassen sich auf die Verantwortlichen der Stadt, um Lösungen für grundlegende Bedürfnisse wie Kinderbetreuung zu erarbeiten. Es gibt ja auch einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Nun meldet sich ein Vater zu Wort, der für seinen Sohn keinen Betreuungsplatz erhalten hat, obwohl er seinen Sprössling bereits über drei Jahre zuvor angemeldet hat. Er hat doch alles richtig gemacht. Oder hätte er seinen Sohn am besten schon Jahre vor der Geburt anmelden sollen? In immer mehr Familien reicht ein Einkommen längst nicht mehr aus. Ohne Kinderbetreuung stehen Existenzen auf dem Spiel.