Neue Kita: Markt Ziemetshausen handelt mutig und vorausschauend

Plus Obwohl bisher jedes Kind in Ziemetshausen einen Kita-Platz bekommen hat, investiert die Marktgemeinde. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Ein Kommentar.

Es ist bereits jetzt absehbar, dass die neue Kita in Ziemetshausen an der Vesperbilder Straße eine Erfolgsgeschichte darstellen wird. In beachtlichem Tempo entstehen 80 Betreuungsplätze. Die handelnden Personen in der Marktgemeinde beweisen, dass Kitaplätze schnell geschaffen werden können, wenn alle an einem Strang ziehen. Zumindest bei der Infrastruktur wurden die Hausaufgaben vorbildlich erledigt. Wie einmal die personelle Situation aussehen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Waldkindergarten ist nur ein Beispiel für zukunftsorientiertes Handeln

Die Marktgemeinde gibt mit dem Trägerwechsel bewusst Verantwortung ab, eine kirchliche Organisation kann in Zeiten des Fachkräftemangels wohl besser und schneller agieren. Doch Bürgermeister und Marktgemeinderat entziehen sich nicht komplett der Verantwortung – ganz im Gegenteil. Die Entscheidung, eine neue Kita für bis zu 80 Kinder auf der grünen Wiese aber dennoch verkehrstechnisch optimal gelegen, zu bauen, ist mutig und vorausschauend. Ziemetshausen handelt im Grunde ohne größere Not. Denn bisher hat jedes Kind in Ziemetshausen einen Kindergartenplatz bekommen. Auch das ist hervorzuheben. Dass die Marktgemeinde buchstäblich der Zeit voraus ist, beweist zudem der Erfolg des Waldkindergartens, für den fast 30 Kinder auf der Warteliste stehen.

