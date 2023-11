Ziemetshausen

vor 16 Min.

Kita Märcheninsel in Ziemetshausen bekommt einen neuen Träger

Plus Die Kommune gibt die Trägerschaft ab an die KJF Augsburg, die damit die erste Kita im Landkreis Günzburg betreibt. Wie der Übergang in Ziemetshausen vonstattengehen soll.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt viele Kommunen in enormem Maße. Zuwächse an Kindern und gestiegener Betreuungsbedarf bei arbeitenden Elternteilen, lassen die Notwendigkeit für Betreuungsplätze allerorten wachsen, sodass Kommunen ständig nachbessern müssen, um nicht in einen Mangel zu kommen. So ist es auch in Ziemetshausen.

Im Jahr 2020 hatte man erstmals in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt eine Bedarfsanalyse durchgeführt und per Prognosetool wurde herausgefunden, dass der Bestandskindergarten Märcheninsel in seiner Gebäudehülle nicht ausreichend Platz bieten würde. Ein Erweiterungsbau war zu der Zeit schon genehmigt worden, um mehr Kinder unterzubringen. Doch bereits damals wurde signalisiert, dass ein Mehr an diesem Standort nicht gehen werde, sagt Bürgermeister Ralf Wetzel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen