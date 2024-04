Deshalb muss Krumbach bald Schulden machen

Plus Die Stadt Krumbach wird in den nächsten Jahren wohl etwa 20 Millionen Euro neue Schulden machen. Die Zahlen sollte man in Relation setzen. Ein Kommentar.

Das positive, vorläufige Rechnungsergebnis der Stadt Krumbach täuscht darüber hinweg, dass sich mittelfristig die finanzielle Lage zunehmend anspannt. Die Sanierung der Mittelschule wird viel Geld kosten, aktuell ist im Gespräch, dass Krumbach über neun Millionen Euro berappen muss. Der Ausbau der Kinderbetreuung und die Erweiterung der Grundschule Niederraunau werden ebenfalls Millionen binden. Hinzu kommt, dass die Zeiten von Krediten quasi zum Nulltarif längst vorbei sind. Bauen ist teuer geworden, jetzt rächt sich, dass die Stadt einige Jahre zu spät tätig wird.

Preisexplosionen im Bau-Sektor: Die Stadt Krumbach handelt zu spät

In drei Jahren wird Krumbach vermutlich 20 Millionen Euro mehr Schulden haben und jährlich über eine halbe Million Euro an Zinsen blechen müssen. Andererseits, diese Zahlen sollte man immer in Relation setzen: Kosten und Nutzen. Die Sanierung der Mittelschule ist wichtig und nicht weiter aufschiebbar. Ebenso verhält es sich bei der Kinderbetreuung. Nicht nur in neues Personal muss investiert werden, sondern auch in Steine.

