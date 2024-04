Warum das neue Stadtführungskonzept Krumbach guttut

Plus In gebündelter, aufeinander abgestimmter Form erhalten die Stadtführungen eine "neue Energie". Sinnvoll ist auch die gezielte Verbindung mit Zielen in der Umgebung.

Das Allgäu wieder verschneit: Es ist keine Überraschung, dass in diversen Portalen derzeit so manches Allgäuer Schneebild zu sehen ist. Zum Beispiel aus dem über 900 Meter hoch gelegenen Dörfchen Hochgreut bei Kempten, wohin unser Radtourenvorschlag führt. Wir haben uns entschlossen, ihn trotz der Rückkehr des Winters zu veröffentlichen, denn man darf ja darauf hoffen, dass so mancher schöner Frühlingstag noch vor uns liegt. Gleichermaßen zeigt diese Radfahrt, welche reizvollen Ziele von Krumbach aus erreichbar sind. Das ist die eine Qualität Krumbachs. Die andere ist sozusagen Krumbach selbst. In der Stadt kann viel entdeckt werden, was so mancher vielleicht zunächst nicht vermuten würde. Mit einem neuen Konzept für die Stadtführungen soll Krumbach jetzt auf eine besonders reizvolle Weise "erlebbar" gemacht werden.

Krumbach ist auch "ein Stück Habsburg". Im Jahr 1301 fällt die Markgrafschaft Burgau nach dem Tod des Markgrafen Heinrich III. an den Habsburger Albrecht I. Damit tritt das österreichische Herrscher-Geschlecht, das die deutsche und europäische Geschichte für Jahrhunderte prägen sollte, auch in Mittelschwaben auf die historische Bühne. Günzburg, Krumbach und viele andere Orte in der Region werden durch die Habsburger Zeit (bis 1805) auf unterschiedliche und wechselvolle Weise geprägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen