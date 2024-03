Welche "dicken Brocken" auf Krumbach zukommen

Plus Bei der Gewerbesteuer läuft es aktuell richtig gut für Krumbach. Finanziell wird es in den kommenden Jahren enger. Auch mit kleinen Beträgen können bedeutende Akzente gesetzt werden.

6,7 Millionen Euro Gewerbesteuer für den städtischen Haushalt: Das Jahr 2023 steht für die höchste Gewerbesteuereinnahme, die Krumbach je erzielt hat. Kämmerer Hubert Bühler kalkuliert für 2024 vorsichtig mit 5,8 Millionen Euro, aber auch das ist eine beachtliche Zahl. Offensichtlich hat sich die Wirtschaft in Krumbach in der durch viele Krisen geprägten Gegenwart erstaunlich gut behauptet. Doch die finanziell "dicken Brocken" kommen für Krumbach erst in den Jahren nach 2024.

Dazu gehört die Sanierung der Mittelschule, die sich in einem Bereich von wohl deutlich über 30 Millionen Euro bewegen wird, zudem steht mit Blick auf die anhaltende Nachfrage nach Kitaplätzen der Neubau eines Kindergartens im Raum. Da sich die Stadt im Schul- und Sportzentrum auf die Sanierung der Mittelschule konzentrieren muss, kann der Neubau des Sportzentrums in den kommenden Jahren bekanntlich nicht in Angriff genommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen