Welche Möglichkeiten es nach "Live am Marktplatz" für die Innenstadt gibt

Plus "Live am Marktplatz" war in den vergangenen Jahren prägend für das Krumbacher Zentrum. Doch es gibt das Potenzial, den Wegfall der Konzertreihe zu kompensieren.

Keine Frage, seit 2016 ist die Konzertreihe "Live am Marktplatz" in Krumbach zu einer richtig guten Marke geworden. Die Veranstalter haben hier Jahr für Jahr ein Programm auf die Beine gestellt, das viele Menschen in Krumbach und weit darüber hinaus begeistert hat. So werden viele die Entscheidung der "Live"-Organisatoren, eine "schöpferische Pause" zu machen, bedauern. Aber gleichermaßen sind die Gründe für diesen Schritt durchaus nachvollziehbar. Und Krumbach verfügt über die Möglichkeiten, für den Marktplatz neue Formate zu entwickeln.

Blicken wir zurück in die Zeit vor der Jahrtausendwende. Damals gab es keinen Literaturherbst, keine Kunstnacht, kein Kulturwochenende, keinen "Sommer im Stadtgarten", keine Einrichtung wie das soziokulturelle Zentrum Stückwerk, kein modernisiertes und grundlegend neu gestaltetes Mittelschwäbisches Heimatmuseum. Allein diese Stichworte deuten die enorme Krumbacher Entwicklung im Bereich Veranstaltungen/Kultur an. Dieses Potenzial gilt es jetzt zu nutzen, um die "große Lücke", die mit dem Fehlen von "Live am Marktplatz" verbunden ist, zu schließen. Das aber erscheint angesichts der guten Entwicklung in Krumbach in den letzten Jahren möglich.

