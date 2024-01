11.000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall in Krumbach

Auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren ist ein Mann am Freitagmittag . Dabei entstand erheblicher Sachschaden und eine Person wurde verletzt.

Am Freitag ist es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Nattenhauser Straße in Krumbach gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer eines vorausfahrenden Fahrzeuges wollte nach links abbiegen und verlangsamte darum sein Fahrzeug. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf das Heck des bremsenden Wagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer im vorderen Pkw leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen kam es zu einem erheblichen Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Zudem musste die ebenfalls alarmierte Feuerwehr auslaufenden Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn anschließend reinigen. (AZ)