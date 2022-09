27-Jährige wird bei Unfall in Krumbach verletzt

Bei einem Zusammenstoß im Krumbacher Erwin-Bosch-Ring entsteht ein Schaden in Höhe von 22.000 Euro.

Am späteren Samstagvormittag befuhr ein 85-jähriger Pkw-Lenker den Krumbacher Erwin-Bosch-Ring in östliche Richtung und wollte in Höhe eines Einkaufsmarktes nach links auf eine Parkfläche abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Lenkerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde die Pkw-Lenkerin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro. Ein Pkw musste laut Bericht der Polizei abgeschleppt werden. (AZ)