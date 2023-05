Krumbach

vor 17 Min.

50 Jahre Fachakademie für Sozialpädagogik wird gebührend gefeiert

Plus Beim Jubiläums-Festakt der Krumbacher Joseph-Bernhart-Fachakademie spricht Prof. Renate Zimmer unter anderem über Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Ein halbes Jahrhundert gibt es schon die Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik (FAKS) in Krumbach, an der ambitionierte Studierende auf ihr Berufsleben als Erzieherin oder Erzieher in den unterschiedlichsten Sparten vorbereitet werden. Zum Jubiläum konnten die Veranstalter mit Professorin Renate Zimmer eine hochkarätige Wissenschaftlerin gewinnen, die mit Gastvorlesungen begeisterte.

Wie die Krumbacher Fachakademie mit der Zeit geht

Das Organisationsteam des Festaktes, die Studierenden des zweiten Jahrgangs, hatte sich für eine lockere Feier entschieden. Zum Auftakt hatten die Gäste auf dem liebevoll dekorierten Gelände vor dem Pfarrheim St. Martin die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Wer rechtzeitig da war, konnte den kontinuierlichen Zug der Gäste von der Fachakademie im Schloss hinunter nach St. Martin beobachten. Damit auch niemand vom rechten Wege abkam, hatten die Studierenden statt schnöder Wegweiser fröhliche Riesenpapierblumen als Wegmarken installiert. Unter ihnen waren auch die ehemaligen Schulleiter Martin Hobmeier und sein Nachfolger Heinrich Lindenmayr, der vor vier Jahren an den derzeitigen Leiter Helmut Stuber übergeben hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen