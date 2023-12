Auf einer Krumbacher Kreuzung kracht es

Bei einem Unfall im Bereich der Krumbacher Lichtensteinstraße entsteht ein Sachschaden in einer Höhe von rund 4000 Euro.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstagvormittag die Krumbacher Lichtensteinstraße und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Die dortige Ampelanlage zeigte zunächst noch Rot für die Linksabbiegerin und schaltete anschließend um. Da die Fahrerin laut Bericht der Polizei "davon ausging, Grün zu haben, fuhr sie an und missachtete dabei einen entgegenkommenden Pkw, welcher die Kreuzung geradeaus überqueren wollte". Tatsächlich hatte sich die Ampel laut Polizei ausgeschaltet, sodass die Abbiegerin dem Geradeausverkehr den Vorrang hätte gewähren müssen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)