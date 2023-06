Auto angefahren und geflüchtet

Auf dem Penny-Parkplatz in Krumbach wird ein Opel Corsa angefahren. Der Unfallverursacher meldet sich nicht.

Von Mittwoch auf Donnerstag parkte eine Frau ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz des Penny in Krumbach. Als sie am Donnerstagmittag wieder zum Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel ihres Pkws fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder es bei der Polizei zu melden. Die Schadenshöhe liegt im oberen dreistelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08282-9050. (AZ)