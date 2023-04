Krumbach

06:00 Uhr

Begegnungshaus an der Kammel wird ein Segen für Krumbach

Plus Offiziell eröffnet ist jetzt das Begegnungshaus an der Kammel in Krumbach. Bei der ökumenischen Feier wünschten sich die Pfarrer segensreiche Begegnungen in dem Gebäude.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Herzlich beglückwünscht hat der katholische Krumbacher Stadtpfarrer Josef Baur die evangelische Kirchengemeinde und den Diakonieverein Krumbach zu deren neu gestaltetem Begegnungshaus an der Kammel, kurz BaK genannt. Das Gebäude, in dem unter anderem ein Pflegedienst der Diakonie und die Ehe- Familien- und Lebensberatung untergebracht sind, ist nun offiziell eingeweiht worden mit einer kirchlichen Feierstunde.

Der Diakonieverein hat das Haus, in dem einst ein Bürobedarfshandel untergebracht war, angemietet. Seit einigen Monaten finden dort auch bereits erste öffentliche Begegnungsveranstaltungen und Kurse statt. Wegen des besseren Wetters hatte man die offizielle Eröffnung in den Frühling gelegt, der in den letzten Tagen sich noch zurückhaltend mit Sonnenschein und warmen Temperaturen gezeigt hatte. Am Eröffnungstag lachte allerdings der Himmel. Und auch die geladenen rund 50 Gäste hatten etwas zu lachen, als der evangelische Pfarrer Eugen Ritter ausdrücklich darauf hinwies, dass dies eine Veranstaltung der Freude sei. Freude kam auch auf angesichts der guten jazzigen musikalischen Umrahmung durch die Gruppe Saltman & Pepper der Berufsfachschule für Musik. Raphaela Okle (Gitarre), Manolo Stäblein (Bass) und Laura Bink (Gesang) führten die Gäste zum Beispiel mit einem Song auf die sonnige Seite der Straße - dorthin, wo das BaK ja auch wirklich liegt in der Karl-Mantel-Straße.

