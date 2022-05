Krumbach

vor 16 Min.

Bei Verkehrsunfall in Krumbach wird eine Frau verletzt

Hohen Sachschaden und eine verletzte Person zog ein Unfall am Montagmorgen in Krumbach nach sich.

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Krumbach ist hoher Sachschaden entstanden. Außerdem wurde eine Beteiligte verletzt. Was genau geschah.

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr wollte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von der Burgauer Straße nach links in den Weihergraben abbiegen. Hierbei missachtete der 21-Jährige nach Angaben der Polizei den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeuges, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Wagen im Kreuzungsbereich kam. Die 39-jährige Fahrerin im entgegenkommenden Pkw kam mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Vorfahrt missachtet: Unfall mit einer Verletzten in Krumbach Die Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 25.000 Euro. Zur Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Krumbach im Einsatz.

