Krumbach

vor 19 Min.

Beim Fahrdienst von David Tenta hat jede Fahrt eine Geschichte

Plus Der junge Mann aus Krumbach führt seit drei Jahren einen Fahrdienst. Oft bringt er ältere Menschen zum Arzt oder begleitet sie zum Einkaufen.

Von Elisabeth Schmid

Es gibt zahlreiche Vorfälle bei den Fahrten von David Tenta, darunter lustige, traurige, aber auch erstaunliche. Seit drei Jahren führt der junge Mann aus Krumbach einen Fahrdienst. Er hat mittlerweile einen Mitarbeiter und drei Autos.

David Tentas Eltern sind seit über 30 Jahren im Pflegedienst tätig. So ist er mit den Problemen von den meistens älteren Menschen aus seiner Kundschaft schon von Kindheit an vertraut. David Tenta ist im März 1993 in München geboren. "Da bin ich nur geboren, ich lebe aber schon immer in Krumbach", erzählte der junge Unternehmer. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann und arbeitete in einem Modehaus in Krumbach. Bald aber merkte David Tenta, dass die Mode doch nicht so richtig "sein Ding" war. So entstand sein privater Fahrdienst.

