Besucheransturm auf der Mittelschwabenschau KRU 2023

Am Wochenende kommen Tausende zur KRU. Aussteller und Besucher sind gleichermaßen begeistert.

Blauer Himmel, Sonnenschein und Menschen, Menschen, Menschen. Rund 30.000 Besucher bummelten am Wochenende über die Gewerbeschau KRU 2023, informierten sich an den Ständen der verschiedenen Aussteller, genossen das kulinarische Angebot oder ließen sich einfach von der Masse treiben. Schon am Samstag war viel los gewesen – so viel wie nie zuvor an einem Samstag, wie ein Aussteller meinte. Offiziell eröffnet wurde die Schau am Samstag von Organisator Hans-Peter Ziegler, Christian Mayer, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Bürgermeister Hubert Fischer und Landrat Hans Reichhart (von links). Symbolisch zerschnitten sie gemeinsam das Band. Sehr groß war der Andrang am Sonntag. Noch bis einschließlich Dienstag werden sich 110 Aussteller aus der Region in Krumbach auf der Gewerbeschau präsentieren. Die Schau ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zahlreiche Bilder von der KRU gibt es auf unserer Online-Seite.