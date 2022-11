Böhmisch-mährischer Abend begeistert das Publikum

Plus Die Schmidde-Musikanten und der Musikverein Deisenhausen treten gemeinsam im Stadtsaal auf. Welche Höhepunkte sie setzen.

In aller Regel spenden Konzertbesucher ihren Applaus am Ende eines Musikvortrags. Beim „böhmisch-mährischen Herbst“, den der Musikverein Deisenhausen gemeinsam mit den Schmidde-Musikanten im Stadtsaal gestaltete, klatschte das Publikum auch zwischendurch. Es ließ sich von den Rhythmen und Klängen begeistern sowie zum Aufstehen und Mitsingen anregen. Denn nach der langen Corona-Zwangspause fieberten die Besucher dem Musikgenuss, den sie einige Jahre lang entbehren mussten, spürbar entgegen.