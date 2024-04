Krumbach

Das plant die Stadt Krumbach bei Events, Tourismus und Wirtschaftsförderung

Plus Birgit Baumann koordiniert die Krumbacher Aktivitäten künftig an einer ganz zentralen Stelle. Welche Projekte jetzt konkrete Formen annehmen.

Von Peter Bauer

Mitten hinein in die Stadt: In wenigen Tagen wird Birgit Baumann in ihrem neuen Büro im historischen Rathaus auf dem Krumbacher Marktplatz arbeiten. Für die Stadt ist sie für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus zuständig, durch den Umzug von der Nattenhauser Straße in die Innenstadt erhofft sie sich für ihre Tätigkeit neue Impulse. Ihre Arbeit ist buchstäblich ein weites Feld. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert sie, was sie für die Veranstaltungen im Stadtgarten plant und wie sie Stadt und Umgebung für Radler und Wanderer attraktiver machen möchte. Auch bei den Märkten möchte sie für neue Akzente sorgen.

Rein in die Innenstadt: Dieser Ortswechsel werde auch von der Krumbacher Werbegemeinschaft begrüßt, mit der Birgit Baumann in engem Kontakt steht. Birgit Baumann blickt aus ihrem neuen Büro hinaus Richtung Rathausarkaden. Sie spricht von einem neuen, großen Monitor, der dort voraussichtlich im Lauf des Sommers installiert werden könnte. An diesem Monitor könnten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, aber auch zu den Geschäften in der Stadt abrufen. Das Angebot soll durch Broschüren in einem Flyerkasten ergänzt werden. So möchte die Stadt mit ihrem Infoangebot wieder stärker in der Innenstadt präsent sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

