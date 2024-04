Das Trainingslager des TSV Krumbach bietet einen Hauch Bundesliga

Plus Egal, ob Bundesliga oder Amateure: Die Fußball-Mannschaft fährt ins Trainingslager. Der TSV Krumbach hat sich in Stuttgart auf die kommenden Spiele vorbereitet.

Man kann das große Stuttgarter Stadion gar nicht übersehen, wenn man die unterirdischen Umkleidekabinen verlässt, wenn man also die Treppen nach oben geht und den daneben liegenden Fußballplatz betritt, der drei Tage lang die Trainingsanlage des TSV Krumbach ist. Man braucht bei jeder Trainingseinheit nur zur Seite des Platzes blicken und kann direkt von der Bundesliga träumen. Denn bei jeder Übung sieht man die MHP Arena direkt neben dem Trainingsplatz. Die Arena des laut Bundesligatabelle drittbesten Vereins Deutschlands, dem VfB Stuttgart. Ein Ort, an dem der VfB diese Saison Fußball-Deutschland verzaubert. Direkt daneben, etwa 100 Meter entfernt, absolviert der TSV Krumbach die Einheiten seines viertägigen Trainingslagers im Schatten des Stadions.

Egal, ob die beste Mannschaft der Welt oder Amateurverein. Viele Teams entscheiden sich vor Punktrundenstart für auswärtige Trainingstage. Im Sommer war zum Beispiel Rekordmeister FC Bayern München gleich zweimal im Trainingslager. Auch der ewige Bayernverfolger Borussia Dortmund veranstaltete ein solches in dieser Saison bereits im Sommer 2023 und auch im Winter 2024. Der TSV Krumbach verbrachte gegen Ende der Wintervorbereitung mit 23 Mann nun vier Tage in Stuttgart.