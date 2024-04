Der evangelische Kindergarten Krumbach braucht einen neuen Träger

Plus Hintergrund: Warum der kleine Diakonieverein nicht mehr Träger des evangelischen Kindergartens sein kann. Der Bürgermeister erklärt, dass es weitergehen werde.

"Evangelisches Haus der Kinder, Haus der kinderbunten Wege" nennt sich der evangelische Kindergarten in Krumbach. Die kinderbunten Wege werden bald in eine andere Richtung führen müssen. Der Grund: Der Diakonieverein Krumbach, der Träger dieser Kindertagesstätte ist, gibt die Trägerschaft für die Einrichtung heuer zum Jahresende auf.

"Natürlich blutet einem da das Herz", sagt Pfarrer Eugen Ritter, der Vorsitzende des rund 80 Mitglieder zählenden Vereins. Seit 30 Jahren gibt es den Kindergarten. "Die Aufgabe der Trägerschaft ist schmerzvoll, denn 30 Jahre lang ist das hervorragend gelaufen", sagt der Pfarrer und Andreas Reinert, der Rechnungsführer des Vereins, bekräftigt: "Das ist kein leichter Entschluss, das aufzugeben." Doch die Bedingungen für einen Betrieb hätten sich in den vergangenen Jahren entscheidend geändert, erklären beide. Es sei eine Summe externer Faktoren, die zu der Entscheidung geführt habe, die jüngst in der Diakonieausschusssitzung beschlossen wurde. Man wolle dies gerne der Öffentlichkeit erklären.