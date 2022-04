Der "Spielzialist" aus Krumbach empfiehlt Brettspiel-Spaß für Zwei

Plus Für unsere Spiele-Serie hat der Krumbacher "Spielzialist" Marc Hettich vier Brettspiele für zwei Spieler ausgesucht. Was die Spiele auszeichnet.

Eine der größten Herausforderungen bei Brettspielen – hauptsächlich in Corona-Zeiten – ist, genug Spieler an einem Tisch zu versammeln. Zum Glück gibt es inzwischen viele Spiele, die speziell für Partien zu zweit konzipiert wurden. Vier herausragende Vertreter stellen wir heute vor.